Kitálalt Azahriah szeretője, ezt érzi még most is az énekes iránt

Hiába telt el már több mint két hónap, a Baukó Attila, vagyis Azahriah körül kialakult botrány tovább gyűrűzik. Erről leginkább a történet másik főszereplője, Budai Laura tehet, miután a lány nemrég kijelentette közösségi oldalán:

ha nem provokálná ki a figyelmet, sokkal unalmasabb életet élne körülötte mindenki.

Mint ismert, az énekes májusban csalta meg szintén híres barátnőjét egy rajongójával, akivel a szolnoki palacsintafesztiválon egy ToiToi mögött közösült fellépés után. A történtekről rejtett kamerás felvétel készült, ami aztán kiszivárgott az internetre.

Azahriah szeretője, Laura azóta már Lakatos Levente podcastjében is vendégeskedett, ahol alaposan beszámolt a szexbotrányról.

A fiatal lány most egy, az Instagram-oldalán szervezett kérdezz-felelek keretein belül követői számos kérdésére válaszolt – ennek során derült ki például az is, hogy szándékosan provokálja a nyilvánosságot. Laurát egyik követője arról kérdezte, vajon a botrány után is tetszik-e neki Azahriah.

Igen, számomra még mindig vonzó és jóképű a pali!

– zárta rövidre válaszát a lány, aki még az elején hozzátette: több kérdésre nem hajlandó reagálni Azahriah-val kapcsolatban.

Nem csitul a botrány

Laurára korábban többen kiakadtak, miután a lány egy Azahriah-koncertről tett közzé fotókat. A közösségi oldalán többen megjegyezték, hogy nem szép dolog ezek után elmenni a koncertre, sőt még hirdetni is, hogy ott van. Laurához ezzel kapcsolatban is érkezett kérdés, ami arról érdeklődött, vajon szeretne-e menni a közelgő Azahriah x Desh koncertre.

Augusztus 25-én tali a Budapest Parkban!

– válaszolt lényegretörően a lány, aki még kacsintott is egy hatalmasat 24 óráig elérhető videós sztorijában.