„Te voltál nekem az igaz szeretet” - Szívfacsaró sorokkal búcsúzik VV Krisztiántól az édesanyja

Megható sorokkal búcsúzik édesanyja a korábbi valóságshow-szereplő Bata Krisztiántól. Mint ismert, a 29 éves VV Krisztián tragikus hirtelenséggel halt meg.

„Nem tudom mit kell ilyenkor tenni, nem tudom, hogyan lehetne könnyebb. Te voltál nekem az erő, aki mindig vigyáz rám, akkor is, amikor nem voltál itt. Te voltál nekem az igaz szeretet, aki mindig figyelt rám és csak adott és adott, mert hatalmas szíved volt. Te voltál az én csibészem, aki mindig megtudott nevettetni. Te voltál az, aki megmondta a frankót ha kell, és talpra állított. A cinkos társam is voltál, mert te voltál az, aki előtt nem volt titkaim. TE VOLTÁL MAGA AZ ÉLET. Én voltam a világon a legbüszkébb , hogy az anyukád lehetek. És az is leszek mindig, mert most igaz egy másik helyre költöztél, de a te anyókád maradok mindig. Én innen próbálok vigyázni rád, te pedig onnan rám. Mert ez olyan kötelék, amit még a halál sem választhat el. Nagyon szeretlek” - búcsúzott a Facebookon Krisztiántól az édesanyja.