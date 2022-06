Tündéri családi fotót mutatott Horváth Gréta

Horváth Gréta az utóbbi időben teljes átalakuláson ment keresztül, nagyon lefogyott. A követői azt gondolták, hogy ennek az átalakulásnak köze lehet a válásához, de Gréta leszögezte, kőkeményen betartja a szabályokat, ezért ilyen látványos a fogyása. Ráadásul a válás óta már újra rátalált a szerelem, párját a kisfia, Filip is kedveli.

A csinos influenszer nem is lehetne boldogabb szereleme és családja is mindenben támogatja, legújabb fotóján megmutatta tündéri nagymamáját, aki egyben a legidősebb barátnője is.

Kácsi mama a legidősebb baratnőm.Rengeteget voltam vele és Papóval gyerekkoromban. Minden alkalommal ha jövünk hozzá, tuti hozok neki valami meglepetést. Sokat jár a szőlőbe ezért a szalma kalap kötelező volt amihez dukál egy bogaras póló is ha már vidéken vagyunk - írta bejegyzésében Gréta.