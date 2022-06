Tudtad, melyik volt Kovács Áron első színházi szerepe?

Kovács Áront láthattuk már zenészként, műsorvezetőként, rádiósként, mire megkapta első színészi feladatát is, Robin Hood szerepét a musicalben. Áron a mai napig imádja ezt, ezért nagyon örül, hogy nyáron több előadásuk is lesz. Emellett magánéletében is boldog; bár új párját nem akarja megmutatni a nyilvánosságnak, de annyit elárult, hogy nagyon is elégedett az életével. Két gyermekével is sokat foglalkozik, sőt már az is látszódik, hogy miben tehetséges különösen a kisfiú és a kislány.

Ha érdekel, mit örököltek apjuktól a gyerekek, vagy hogy milyen kapcsolat van Áron és Békefi Viki között, keresd a szerdai Metropolt vagy látogass el a www.metropol.hu oldalra!