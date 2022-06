Tóth Gabi: Komoly lelki fejlődést köszönhetek a lovaknak

Elképesztő izgalmak várhatók július első hétvégéjén a magyar lóversenyzés fellegvárában, a Kincsem Parkban!

Fotó: Markovics Gábor

Július elsején, pénteken futják a 8. magyar agárderby-t, szombaton a legjobb négyéves ügetők mérik össze a tudásukat, a hétvégére a koronát pedig a 100. Magyar Derby teszi fel, ami vitathatatlanul egy sporttörténeti pillanat.

Az esemény háziasszonya Tóth Gabi, aki fel is lép a divatbemutatókkal is színesített eseményen, sőt, ő énekli a 100. Magyar Derby himnuszát! Azt viszont talán kevesen tudják róla, hogy elég komoly kötődése van a lovakhoz, sőt, annak is nagyon örülne, ha kislánya, Hannaróza is hamarosan nyeregbe pattanna.

"Gyerekkoromtól kezdve kötődöm a lovakhoz. Vidéki környezetben nőttem fel, teljesen természetes volt a jelenlétük, szinte együtt lélegeztem velük. Voltak próbálkozásaim, leggyakrabban túralovaglásokon vettem részt. Hihetetlenül önfeledt érzés volt gyönyörű tájakon lovagolni. Ami különösen érdekes számomra a lovakban, hogy mivel nagyon érzékeny állatok, egy pillanat alatt átveszik a lovas lelki állapotát. Ha dühös vagy, vagy félsz, ő is dühös lesz vagy félni fog. Nem véletlen, hogy terápiás állatokról beszélünk. Nagyon komoly fejlődési folyamat volt nekem is a lovakkal töltött idő, főleg a tinédzserkori lelki nehézségeken segítettek át. Én már az elkövetkező hónapokban szeretném lóközelbe vinni a kislányomat is. Nagyon megbízom a lovas szakemberekben, és már egészen pici gyerekeket is szoktak lovagolni vinni" - mesélte a Ripost-nak Gabi, aki a sajtótájékoztatón leleplezte azt a gyönyörű tiszteletdíjat, amivel az idei derby nyerőt jutalmazzák majd.

Fotó: Markovics Gábor

Érdekesség, hogy az énekesnő férje, Krausz Gábor legutóbb már a fogadásba is belekóstolt, és jó lóra tett!

"Gábor nagyon élvezte a fogadást, amikor legutóbb kint voltunk. Persze kaptunk egy kis segítséget, hogy technikailag hogyan is kell fogadni, de belejöttünk. Én mindenkit arra bátorítok, hogy próbálja ki, mert ez egy életérzés" - tette hozzá lelkesen az énekesnő, akivel biztos találkozhat az, aki ellátogat július 1 és július 3 között a Kincsem Parkba, Szerencsejáték Zrt. 100. Magyar Derby és Divat Fesztiváljára.