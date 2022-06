Szülés után rohantak a műtőbe a magyar zenész feleségével

Kendőzetlen őszinteséggel mesélt a szülés utáni nehézségekről az Irigy Hónaljmirigy tagjának, Varga Győzőnek a felesége. Böbe a Sztármamik adásában mondta el, hogy életmentő műtétet hajtottak rajta végre, miután világra hozta fiukat, Bencét.

Végig az volt a fejemben, hogy csak a gyerek egészséges legyen. Meg sem fordult a fejemben, hogy velem is történhet valami. Még ott sem, szülés után, csak bevittek a szobába, és éreztem, hogy itt valami nem stimmel – mesélte.

Győző ekkor már hazament a kórházból, de az volt Böbe szerencséje, hogy benyitott hozzá a szülésznő, hogy jól van-e.

Mondtam, hogy nagyon nem, és látta is, hogy valami nem stimmel, mert teljesen fehér voltam. Nem tudtam megmozdulni, annyira fájt. Az orvosom is már elindult haza, őt is visszarendelték. Akkor én már nagyon rosszul voltam, nagyon határozottan elkiabálta magát, hogy azonnal műtő! És akkor rohantak velem a műtőbe. Belső vérzésem volt, és egy hatalmas hematóma ott a szövetek között kialakult és meg kellett műteni – mesélte.

Komolyabb következményekkel is járhatott volna, ha nem ilyen gyorsan reagálnak.

Köszönhetem nekik, hogy most itt vagyok és beszélgetünk – mondta Böbe.