Szabó Zsófi nyilvánosan üzent Shane Tusupnak?

Sejtelmes posztot tett közzé Instagram-oldalán Szabó Zsófi. Mint ismert, a csinos műsorvezető felbontotta a jegyességét Shane Tusuppal, a sportedző pedig azóta próbálja visszahódítani őt. Többször nyilvánosan üzent, azonban úgy tűnhet, most fordult a kocka.

It's up to you

- írta friss fotójához Szabó Zsófi, ami magyarul annyit tesz: Rajtad áll!

A követők úgy vélik, ezzel korábbi vőlegényének üzent - aki egyébként maga is kedvelte a bejegyzést. Volt, aki azonban óva inti Zsófit:

Nem szabad neki megbocsátani!

- fogalmazott egy kommentelő.