Parázs vita alakult ki az Exatlon Hungary Bajnokának dögös fotója miatt

Az Exatlon Hungary harmadik és negyedik évadának legnépszerűbb versenyzőjének fotója bár igen dögösre sikeredett, követői mégis találtak benne hibát. A Bajnok fiú nagyon ritkán posztol Instagram-oldalára, ezért különösen nagy örömet szerzett a balatoni nyaralásán lőtt képpel rajongóinak. Somhegyi Krisztián tökéletesen kisportolt testét már a dominikai forgatások alkalmával is gyakran szemügyre lehetett venni, de most közelről számolhatjuk meg a hasán lévő kockákat. Remélhetőleg nem veszik kedvét a negatív hozzászólások attól, hogy a jövőben is szívesen osszon meg magáról információkat és pillanatképeket, ugyanis a hónaljszőre komoly vitát robbantott ki. Sokan jegyezték meg, hogy borotva után kellene nyúlnia, mert ma már inkább a szőrtelenség a divat. Persze voltak, akik azonnal a műugró védelmére keltek, a kommenekben indított adok-kapok azonban szerencsére hamar elcsendesült.