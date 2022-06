Sáfrány Emese: Hihetetlen, mennyire sokat nőtt Nolen!

Egy éve született meg Sáfrány Emese kisfia, akit a legnagyobb ajándéknak érez az életében. Rengeteg közös programot szerveznek, és nagyon sokat járnak együtt közösségbe.

– Nagyon nagy változás volt az életemben Nolen érkezése, hihetetlen, mennyire sokat nőtt ezalatt az egy év alatt. Már önállóan megy, kommunikál, persze csak a saját nyelvén, de a gesztusaiból már lehet érteni mire gondol. Nagyon tanulékony, fogékony az új információkra és nagyon szeret emberek között lenni, most is éppen táboroztatunk – kezdte lapunknak a boldog anyuka. Aki tudatosan vitte magával kisfiát, hogy jól érezze magát közösségben, így sokat tanulhat kortársaitól és az idősebb gyerekektől is.

Célom volt, hogy otthon érezze magát a közösségben, szerencsére úgy tűnik, be is vált. Vágyik a figyelemre, produkálja magát, amivel persze hatalmas sikert is arat – nevetett Emese. – Nagyon energikus kisfiú, rengeteg programra járunk együtt, például babaúszásra, nagyon örülünk, hogy végre itt a strandszezon is – büszkélkedett édesanyja.

Nolen lassan benne van a korban, amikor a gyerekeket be lehet íratni a bölcsődébe, amin Emese már gondolkodott, de nem jutott még dűlőre.

– Ez még a jövő zenéje, de ha el is kezdene járni, akkor is csak pár napot töltene bent egy héten. Csak akkor, amikor kicsit többet kell dolgoznom majd a stúdióban. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól viselkedne a társaival.

Fotó: Saját

Bár a fiatal anyuka jelenleg táboroztat, a résztvevők nem feledkeztek meg a legkisebbről sem. Rengetegen felköszöntötték első születésnapja alkalmából a kisfiút.

– Két tortát is kapott. Nagyon élvezte, a mosolyával és örömével mindenkit levett a lábáról. Persze majd kicsit később a családdal és a barátokkal is tartunk egy születésnapot neki.