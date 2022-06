Megszületett a világsztár első gyermeke, ő maga kotyogta ki

Post Malone hétfőn osztotta meg a nagyvilággal: megszületett a kislánya, sőt gyermeke édesanyját is eljegyezte. A The Howard Stern Show című beszélgetős műsorban a sztár egy napját mutatta be a műsorvezetőnek, ami során úgy fogalmazott:

Délután kettőkor keltem. Megcsókoltam a kislányomat, majd elmentem, és zenéltem egy kicsit.

Sajtóértesülések szerint ez volt az első alkalom, hogy Post Malone nyilvánosan elismerte lánya születését.

Az énekes 2022 májusában osztotta meg, hogy barátnőjével első közös gyermeküket várják. A titokzatos hölgynek még a nevét sem árulta el Malone, azt azért azonban megosztotta, hogy kapcsolatuk szintet lépett, már jegyben jár kedvesével.