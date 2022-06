Rajongói segítségét kéri Ada, nagyon értékes dolgot veszítettek el

Nagy erőkkel keresik Pintér Ada kislányának egyik játékát, amelyet pénteken reggel veszítettek el egy séta során.

Help! A képen látható (Ikeás) pandát nagyon keressük! Ma (júni 10.) reggel fél 11 és fél 12 között láttuk utoljára a babakocsiban a 13. kerület Pozsonyi és Hollán Ernő utca között. Onnan a Falk Miksán a Parlament felé, Olimpia Parkon át valahol megszökött. Ismertetőjegye: a címke levágva, karján egy műanyag láncszerű tartó, amivel a babakocsira volt kötve

– írja végig nagybetűvel friss Instagram-posztjában a műsorvezető.

Ada hozzátette: amint kiszúrták a kis panda hiányát, azonnal végigjárták az eredeti útvonalat, de sajnos nem leltek rá a csodaszép Freya kedvenc játékra.

Ezt a pandát keresik AdáékFotó: ikea.com

Az édesanya azt kéri mindenkitől: ha bárki látta, jelezze!

Ada azt is leírta bejegyzésében, hogy tisztában van vele, hogy vehetnének újat is a lakberendezési áruházban, ám ahogy az lenni szokott, a gyerekek pontosan tudják, melyik az eredeti. Egy hozzászólásban a műsorvezető azt is elmondta, hogy Freya a plüsspandát születésekor kapta ajándékba, így hatalmas az eszmei értéke.