Életveszélybe került a Netflix sztárja, vásárlás közben esett össze

A Netflix legkanosabb reality-jének is nevezik a Too Hot to Handle, magyarul az Ellenállhatatlan kísértés című sorozatot, melynek második évadában szerepelt Emily Miller. A gyönyörű fiatal nő most sajnos nem a tévés szereplése miatt került a lapok címoldalára,

hanem egy olyan egészségügyi vészhelyzet miatt, ami majdnem az életébe került.

A fiatal nő pár héttel ezelőtt tudta meg, hogy kisbabát vár, és nagyon boldog volt a hírtől. Az élete azonban egyetlen perc alatt rémálommá vált, amikor kedden váratlanul összeesett egy üzletben, ahol vásárolni volt. Emilyt azonnal kórházba szállították, ahol kiderült:

méhen kívüli terhessége van.

– Kedden összeestem, miközben boltban voltam. Nem is tudom leírni a fájdalmat – olyan érzésem volt, mintha az egész gyomrom összeesett volna, gyorsan kórházba szállítottak – mondta el Emily. A fiatal nőt természetesen azonnal megműtötték, eltávolították az egyik petevezetékét.

Ez egyike azoknak a dolgoknak, amelyekről azt hiszed, hogy soha nem fog megtörténni veled. Annyira féltem...

– mondta a reality-sztár.