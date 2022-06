Megszületett Kasza Tibi és Darai Andrea második gyereke

dén januárban jelentette be Kasza Tibi felesége, Darai Andrea, hogy a második gyermekükkel várandós. Kasza Tibor a Balázsék szerda reggeli műsorában jelentette be, hogy megszületett második gyermeke. Kasza a műsorvezetőkkel elsőként azt közölte, hogy a baba és a kismama, azaz Darai Andrea is jól vannak -szúrta ki a Blikk.

Kasza Tibiék második gyermeke is kislány lett, akár csak Lora Bella, a büszke apuka a kistesó nevét is elárulta: Kasza Liza Panna

Nagyon boldogok vagyunk, csodaszép a kislány – lelkendezett.