Keresztes Ildikó magára tetováltatta imádott tacskóját

Keresztes Ildikó és kutyája, Liza szinte elsőként érkeztek az Allee Bevásárlóközpontba, ahol szerdán Kutyafesztivál kezdődött. Az eseményt egy szívmelengető kiállítással nyitották meg, ahol az énekesnő kedvencének portréja is megtekinthető. De nem csak a díva négylábú családtagjának képe van kiállítva, hanem más „bekutyásodott” hírességek kedvencei is, amiket Chikán Erika fotográfus készített. Emellett egy olyan fotósorozat is megtekinthető, mellyel a híres magyar kutyák előtt kívánunk tisztelegni. A kiállításon többek között látható Kántor, a rendőrkutya, Mancs a híres mentőeb, de lesznek olyan négylábúak is, akik napjainkban is fontos feladatokat látnak el.

Csak ámulok és bámulok, szebbnél-szebb fotók vannak itt, köztük Lizáé is

– mondta a Borsnak Keresztes Ildikó. – A kutyák annyi pozitívumot visznek az ember életébe, ami nélkül én el sem tudom képzelni a napjaimat. Gyermekkoromban nagymamám egyszer a piacról egy kutyussal állított haza, ő volt Mackó, az első nagy szerelem. Amikor elveszítettük, évekig nem tudtam másik kutyust magamhoz venni. Aztán jött Füles, a tacskó, egy újabb végtelen kötődés. Amikor el kellett engedni, megint kellett egy kis idő, hogy újra kutyás legyek. Őt magamra is tetováltattam örök emlékül...

Fotó: Chikán Erika

Amikor újra nyitott lett egy cuki blökire Ildikó, várta a pillanatot, amikor meglátja új négylábú családtagját.

– Elmentem balett táncos barátnőmhöz, Juracsek Julihoz, akinél mindig van néhány gazdira váró négylábú, itt pillantottam meg Lizát is, a törpe pincsert, tudtam, hogy ő az. Elképesztő egy díva, színésznő, őrző-védő cukiságbomba. Egyetértek Anatole France mondatával: Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.



Tilla és Dubi

Ma már nem is érti a TV2 népszerű műsorvezetője, hogy hogyan élhetett korábban házi kedvencek nélkül. Egészen 2020. januárjáig semmilyen állatuk nem volt a családban. De akkor megérkezett hozzájuk Dubi, a labradoodle, és Tilla két hét alatt klasszikus kutyás lett.

Stohl András és Chili

A népszerű színész nem tud nemet mondani feleségének. Így amikor Vica tavaly egy kutyusra vágyott, hamar megérkezett családjukba Chili, a tacskó. A cuki szőrmók mindenkit hamar levett a lábáról, abszolút családtagnak tekintik, aki a kanapén velük nézi a tévét.

Fotó: Chikan Erika

Barabás Évi és Hugó

A televíziós mindenhová magával viszi kutyusát, akit a nézők már különböző műsorokban láthattak is. A helyes keverék jószág a csinos műsorvezető előző kutyusának, Picurnak a kölyke. Évi ráadásul ott volt a szülésnél, így nem csoda, hogy erős kötelék van közöttük.

Fotó: Chikán Erika

Détár Enci és Wrex

Igazából az örökifjú színésznő fia kapta a kölyök huskyt, de végül Enikő és párja kedvence lett. Wrex az életük szerves része, aki traumatizált gyerekeknek segít.

Fotó: Chikan Erika

Szekeres Adri és Estella

A gyönyörű énekesnő tavaly adta be derekát lányainak, akik évek óta szerettek volna egy kutyust. Amikor a kis máltai pincsi, Estella beköltözött az életükbe, minden megváltozott. A gyönyörű selyem szőrmók a család legfontosabb eseményein is főszerepet kap mindig.