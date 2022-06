Majka elárulta: Ez a titka elképesztő sikerének

Majoros Pétert húsz évvel ezelőtt ismerte meg az ország, 2002-ben indult versenybe a Való Világ című realityben, ahol a személyiségének köszönhetően azonnal közönségkedvenc lett. Még ott bent a villában el is indult a zenei karrierje, hiszen Dopeman is fantáziát látott benne, a műsor után azonnal közös lemezt is készítettek. Majka karrierje onnantól kezdve meredeken ívelt felfelé, a zenéjét hatalmas követőtábor kedvelte, a teltházas koncertjei mellett rendszeresen vezetett és vezet a mai napig műsort. Az ózdi hős emellett több saját vállalkozást is működtet és a jelek szerint az üzleti életben sem tud hibázni, ott is sikert sikerre halmoz.

A zenész-műsorvezetőt Till Attila hívta meg szerepelni a Propaganda című műsorába. A két jóbarát egészen Ózdig ment, hogy Majka szülővárosának egyik padján fejtsék meg Majoros sikerének titkát. A híresség szerint szó sincs titokról, neki egyszerűen bejött az élet:

Egyébként annál egyszerűbb, mint ahogy gondoljuk. Kell hozzá egy jó nagy adag szerencse, az a legelső szempont, hiszen mindenhez kell szerencse az életben. Ahhoz is, hogy életben maradjunk. Kell hozzá kitartás, ösztönös, amit nem tudsz eldönteni, hogy márpedig kitartó leszek...ami belülről jön. És kell hozzá tehetség.