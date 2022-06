Magyar siker a külföldi tehetségkutatóban: egész Amerika rajong a hollókői párosért

A külföldi tehetségkutatókban már számos magyar versenyző mutatkozott be, elég csak az árnyéktáncos Attractionre gondolnunk, akik 2013-ban megnyerték a Britan's Got Talent műsorát, és a világhírnév mellett bezsebelték a 86 millió forintos fődíjat is. Ám nem csak ők próbáltak külföldön szerencsét: a legutóbb egy magyar kutyatánc versenyző és oktató állt színpadra az America's Got Talentben, és olyan műsort csináltak, hogy Heidi Klum, Sofia Vergara és Howie Mandel is állva tapsolta meg a produkciót.

Fotó: Youtube/America's Got Talent

Rutinos versenyző

Bérczes Christine Elisabeth neve nem lehet ismeretlen a kutyás sportok kedvelőinek, főleg azoknak, akik a kutyatáncban is jártasak. A hollókői kutyatenyésztő számos versenyen megfordult már, ahol óriási sikereket zsebelt be: két éve negyedik lett az angliai „Bajnokok Ligáján”, előtte évben közel 60 indulóból a 10. lett a világbajnokságon, az országos versenyeken pedig rendszerint első helyen végez a kutyájával.

Elvarázsolták a zsűrit

Christine az ausztrál juhászkutyájával, Meredith-szel állt színpadra. Már a bevonulásukat óriási mosollyal fogadta a zsűri, melyben idén is Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara és Howie Mandel foglal helyet. A táncos produkciót a közönség is könnyes szemekkel nézte, hiszen Meredith olyan trükköket mutatott be, amit kevés kutya tud. Többek között az előadásuk végén a gazdája nyakába borult, virágot hozott, két lábon forgott, de amellett sem tudunk szó nélkül elmenni, hogy egy idegen közegben, ennyi ember előtt sem zökkent ki a feladatból, mi több, hibátlanul végrehajtotta.

– Rengeteg kutyás produkciót láttunk már, de a tiétek ezzel a történetmeséléssel nagyon különleges volt! Arról nem is beszélve, hogy a kutya egész végig mosolygott! Még többet akarok látni belőletek – kezdte meg az értékelést Heidi, akivel társai is egyetértettek. Simon Cowell még viccesen azt is megjegyezte, hogy a hasonlóan népszerű Dancing with the Stars című műsor, akár a jövőben Dancing with the Dogs is lehetne.



Ezek után nem meglepő tehát, hogy Christine és Meredith bezsebelték a négy igent, és továbbjutottak a következő fordulóba! Ám nem csak a zsűrit varázsolta el a hollókői páros: a videót azóta közel 1 millióan látták a közösségi oldalon, és a legnagyobb videómegosztón a félmilliós nézettséget lépi át hamarosan. Mi magyarok pedig tűkön ülve szurkolhatunk az újabb hazai sikerért!