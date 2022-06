Magyar nőt vett el a világsztár, Budapesten most volt az esküvő – Fotó

Mint a mesében, úgy alakult a magyar lány és a világsztár szerelme. Első találkozásuk után ugyanis a trombitás DJ, Timmy Trumpet elkérte Anett telefonszámát, de a managere rosszul írta fel. Így aztán csalódva ugyan, de a szépség tudomásul vette, hogy ennyi volt.

Fotó: Rukes / Facebook

De a határtalan szerelemnek még ez sem vetett gátat: a pár újra egymásra talált, hat éve pedig már elválaszthatatlanok.

Két éve a lánykérés is mesébe illő volt, fellépése közben, a rajongók szeme láttára térdelt kiválasztottja elé Timmy. Anett el sem hitte, amikor meglátta a hatalmas gyémánt gyűrűt, amit meg is mutatott követőinek. A fiatalok egyébként azóta nem csak a magánéletben, de a zenében is jó párost alkotnak, a magyar szépség gyakran látható fent a színpadon. A világsztárt és immár feleségét a Balaton Soundon is lehet majd együtt látni, ugyanis a trombitás DJ idén már biztos fellépő a fesztiválon, mint ahogy azt a Bors megírta.



A világraszóló lagzira pedig múlt hétvégén került sor, mégpedig Budapesten, amiről most osztottak meg képeket.