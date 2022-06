Lezárult egy korszak, tizenkét csavart műtöttek ki Tornóczky Anita állkapcsából

A modell-műsorvezető már jó ideje küzdött fájdalommal, amikor orvoshoz fordult problémájával. Kiderült, hogy csak egy speciális fogszabályzó segíthet rajta, ám ennek viselése is kellemetlenséggel járt, hat alkalommal szorult antibiotikum-kúrára gyulladása miatt. Most végre, másfél év után levették a szabályzóját, melynek részleteiről a Borsnak mesélt.

Közel három hete szabadultam meg tőle, majd rá három napra műtötték ki azokat a lemezeket, amik tizenkét csavarral voltak az állkapcsomba rögzítve. Kiderült, hogy nagyon jól csontosodom, ami egyfelől óriási előny, azonban nekem a csontszövet ránőtt a csavarokra, ezáltal a gyógyulásom kicsit hosszadalmasabb, mint másoknál. Magától felszívódó, kihulló varrataim vannak, ezek kiszedésére ezért nem kell külön sort keríteni – mondta.

Másfél éven át kellett viselnie a speciális fogszabályzót. Fotó: Facebook

– Nekem nem esztétikai fogszabályzásom volt. Azért volt rá szükség, mert az állkapcsom kattogott, de úgy tűnik, minden rendben van. Másfél évig volt beépítve, de azt, hogy a problémám biztosan megoldódott, majd csak idővel tudom kijelenteni. Mindenesetre úgy néz ki, hogy megérte ezzel küszködnöm – fűzte hozzá Anita.

A beavatkozást nem altatásban, hanem érzéstelenítéssel végezték, de így sem volt számára kellemes érzés.

Amikor elindították a csavart az állkapcsomban, nem életem élménye volt, de ki lehetett bírni. Inkább az azt követő pár napban voltak fájdalmaim. Nagyon jó érzés most már így tükörbe nézni. Végre ehettem mákos gubát, amire másfél éve vártam – mesélte mosolyogva.

– Korábban is tudtam mosolyogni, de most, minden feszélyezettség nélkül nevethetek újra. Sosem a fogszabályzó látványa zavart ebben, ugyanis az egyik lemez a jobb oldalon folyamatosan gyulladást generált, ami miatt többször szorultam antibiotikum kúrára a másfél év alatt. Valamiért azon az oldalon nem húzódott rendesen a mosolyom, valószínűleg ideget is bántott ez gyulladás. Most már kezd visszatérni a mosolyom – mondta érdeklődésünkre.