Kitálalt Vilmos barátja: "Harry átlépett egy határt, már nincs visszaút"

Vilmos herceg úgy érzi, Harryt beszippantotta egy elvetemült világ, amikor elhagyta a királyi családot, és átlépett egy határt, amikor nyilvánosan támadta a családját - állítja Vilmos egyik barátja. A testvérek között örökre megromlott a viszony, ez nyilvánvalóvá vált a királynő jubileumi ünnepségén is, amikor Harry herceg és Meghan ellátogatott Londonba.

Fotó: AFP

Harry két éve szakított a királyi családdal és feleségével, valamint gyermekével átköltöztek az Amerikai Egyesült Államokba, azóta is Kaliforniában élnek. Az Oprah Winfreynek adott botrányos interjúban keményen támadta a családját, és azt mondta, meg akarja szakítani a kört, és másképpen szeretné nevelni a gyermekeit. Közben Meghan még nagyobbat kontrázott, hiszen azt állította, rasszista megjegyzéseket kapott a királyi család tagjaitól. De nyíltan támadta Katalin hercegnét is, akiről azt mondta, még az esküvője napján is úgy megbántotta, hogy elsírta magát. Vilmos herceg ezt soha nem tudja megbocsátani Meghannak.

Most is feltették a kérdést Vilmos barátjának, van-e esély arra, hogy a testvérek kibéküljenek. A válasza az volt, hogy jó ideig biztos, hogy nem, mert Vilmos úgy érzi, Harry átlépett egy határt.

"Vilmos mérhetetlenül haragszik Harryre, amiért a nyilvánosság előtt alázta a családját. Tudta, hogy a királyi család nem reagálhat a vádakra, a diplomáciai elveik szerint csak a csend lehet az egyetlen elfogadható válasz. Az egész családot mélyen érintették a vádak, és ez elszomorította Vilmost. Vilmos szó szerint allergiás a drámára és a botrányra, Harry meg az egész világ előtt kiteregette a családi szennyest.Talán az idő majd enyhíti a feszültségeket, de túl sok sérelem érte Vilmost és a családot ahhoz, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba.Vilmos úgy érzi, Harryt beszippantotta egy hitvány világ, de akkor is a testvérének tartja és azt akarja, hogy boldog legyen. Azt is mondta, hogy ha Harry végre lenyugszik és nem dobálja már a sarat mindenkire, talán le tud vele ülni beszélgetni is. Vilmos még most is védené az öccsét, titkon reménykedik benne, hogy Harry hazatérhet még" - állította Vilmos barátja.