Kínos! Bochkor Gábor lebukott a NAV előtt

Az egész országot foglalkoztató témát dolgozott fel péntek reggel a Bochkor Gábor reggeli rádiós műsorában. Pár héttel ezelőtt már beszéltek az Elf Bar-őrületről, most, hogy illegális terméknek minősül Magyarországon, újra elővették a témát. Az elektromos cigi kapcsán egy NAV szóvivőjével, Dr. Kiss Péter Andrással beszélgettek. Az interjú közben a műsorvezető elszólta magát, hogy bizony neki is van a tulajdonában egy a tiltott eszközből, ami önmagában már illegális. Felhívta a figyelmet, hogy aki találkozik az Elf Barral, ne nyúljon hozzá, hiszen a tartása is illegális, és az illető jövedéki törvénysértést követ el. A rádiós ekkor szólta el magát.

– Mielőtt még ezzel a témával foglalkoztunk, kaptam egyet az egyik barátomtól, hogy próbáljam ki, mert tök jó. Nekem ez még meg van. Én most mit csináljak, hogy ne legyek törvénysértő? Semmisítsem meg, vigyem be hozzátok, te eljössz érte – tette fel a kérdést a szóvivőnek, miközben az is elárulta, még nem nagyon szívott belőle.

A válasz egyszerű és tömör volt.

– Gyorsan add vissza, vagy vidd be hozzánk – mondta. Persze mindezt humorosan tálalták a hallgatóknak, de a beszélgetés során a humort hátrahagyva járták körbe a témát, így kiderült, súlyosan egészségkárosító az Elf Bar, ami ellen a hatóság a legkeményebb szigorral lépnek fel.

Tóth Andihoz is eljutott a hír, hogy a hatóságok vissza akarják szorítani az elektromos cigarettához hasonló termék terjedését, de mint sok mást sem, ezt sem veszi komolyan. Sőt! A közösségi oldalán közzétett egy rövidke szösszenetet, melyen vidáman füstöt, vagy gőzt ereget, célozva arra, hogy pöfékel. Ez pedig akkor sem jófejség, ha történetesen csak kamu! Úgy tűnik, az énekesnő nem értette meg a dolgok lényegét, hiszen a követőinek a nagy része kamasz, és pont őket érinti a tiltott termék használata.