Kárpáti Rebeka bikinis fotójától megvadultak a követők

Idei első nyaralására készül Kárpáti Rebeka. A korábbi szépségkirálynő az Instagram-oldalán mutatta meg, milyen szexi bikinit választott a horvátországi pihenőre. Minden bizonnyal a párja is vele tart, legalábbis a bejegyzésből erre lehet következtetni, mert többesszámban írta, végre elérkezett a nap, hogy lelépjenek az idei első pihenésre. Mint mindig, ezúttal is elárasztották a követők bókokkal, volt aki nem szégyenlősködött, és szóvá tette, imádja Rebeka kebleit, a mosolyát. De volt, aki vette a bátorságot és még randizni is elhívta.

Holnap végre lelépünk az első nyaralásunkra Horvátországba, ahol végre a tengerben is felavatom a legújabb horgolt bikinimet – írja a fotó mellé.