Karda Bea legyőzte a mellrákot, így érzi magát most

Karda Bea már 50 éve van a zenei pályán, olyan felejthetetlen slágerekkel, mint például a "Búcsúzik az ezüst nyár", vagy a "Várok rád". Az énekesnő pályafutása során sok kollégával alakított ki baráti kapcsolatot ezért nagyon megviselte, hogy a pandémia alatt sok zenész távozott az élők sorából.

Bea igyekszik nagyon egészségesen élni, és a sikeresen leküzdött mellrákja miatt több születésnapot is ünnepel. Most úgy döntött, a csokoládéról is lemond, de egyelőre nem megy neki könnyen. Ha érdekel, hogy Karda Bea mit tesz minden alkalommal, mielőtt elhagyja otthonát, keres a szerdai Metropolt vagy látogass el a www.metropol.hu oldalra.