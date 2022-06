“Horváth Grétával ne baszakodjon senki! " - a csinos influenszernek elege lett a bántásból

Közösségi oldalán mutatta meg a tartalomgyártó, hogy mennyire nehéz volt számára a gimnáziumi időszak. Elmesélte, mennyire megterhelő volt ahogy a plusz kilókkal küzdött abban az időben.

A gimnáziumi évek alatt volt problémám az evéssel – kezdte bejegyzésében az influenszer. – Vagy sokat ettem, vagy egyáltalán nem ettem. Volt időszak az utolsó végzős évemben amikor a hajam hullani kezdett és a menstruációm is abba maradt. Fejlődő szervezetem nem szerette a folyamatos kínzást és megvonást. Biztos vagyok benne, hogy a mostani IR-em annak is köszönhető. A bal oldali képen egy boldogtalan, önmagát kereső nő képe van. Mindig tudtam mit kell tennem, mindig voltak az életemben a, b, c tervek. Tervekkel élek, hogy haladni tudjak és feljebb juthassak a fejlődésem útján. Most a lelki ÉS fizikai síkra egyaránt gondolok. A jobb oldali képen egy olyan nő van, aki boldog, akit megbecsülnek otthon, aki szeretnek!

– Írta posztjába Gréta, aki kifejtette, hogy regetegen bántották a teste miatt. Újságírók hívták fel, hogy megkérdezzék terhes-e. Felkérték arra, hogy molett ruhákhoz álljon modellt. Felfoghatatlan volt számára, hogy ő aki mindig odafigyelt arra, hogy mit eszik, hogyan jutott el arra a szintre, hogy bántsák a teste miatt. Elmondása szerint ezt a posztot azért írta meg, hogy mindenkinek megmutassa; nem szabad beletörődni abba, ami nem jó. Nem szabad, hogy idegenek szavai hatással legyenek az emberre, és bíztatja követői, hogy bármi problémájuk van, forduljanak szakemberhez.