Három menyasszonyi ruhája is volt az egykori szépségkirálynőnek

A Miss Balaton mentora már gyermekkorában arról álmodozott, hogy tengerparti esküvője lesz. A házasságkötés örömétől viszont nem szerették volna megfosztani a családjukat és a barátaikat, így tartottak egy 130 fős esküvőt Mándokon, majd elutaztak Santorinire. Cintia elárulta, alig néhány hónapja volt megszervezni mindent, de a ruhái még így is kiemelt figyelmet kaptak.

Cintia egyik gyönyörű ruhája Fotó: Privé Salon by Camilla

Mindegyik alkalom más-más stílust kívánt

– Kigondoltam, hogy három esküvői ruhám lesz, mert így volt a legpraktikusabb. Volt egy ruhám a templomi és a polgári szertartásra, volt egy táncolós ruhám és még egy a tengerparti esküvőhöz is, hiszen mindegyik alkalom más-más stílusú ruhát kívánt. Az én ruhámon túl sokkal nagyobb fejtörést okozott Bence öltönyének a kiválasztása, de végül minden tökéletes lesz – mondta az egykori szépségkirálynő.

A volt szépségkirálynő a nagy napon is csodaszép volt Fotó: Privé Salon by Camilla

Cintiának az alakjával szerencséje van, hiszen szinte minden tökéletesen áll rajta, de még így is kapott segítséget, hogy mi illik és mi nem.

– Nagy segítség volt számomra, hogy Cinti tudta, hogy milyen ruhát, illetve ruhákat szeretne és ezt az információt át is adta nekem. Így tudtam, hogy mit kell keresni pontosan a nagy napra. Volt neki egy nagyon szép templomi, bevonulós uszályos ruhája, ez egy kicsit klasszikusabb darab volt. A második ruha már a tánctérre illett, ez egy csillogósabb, modernebb ruha volt, kicsit szexisebb fazon. A tengerparti ruhája pedig tökéletesen illeszkedik a görög életérzésbe, a homokhoz és a tenger lágy habjaihoz – árulta el Barlow Camilla.

Egy másik csodaszép darab Fotó: Privé Salon by Camilla

Sok menyasszony nyitott az új ötletekre

A Privé Salon by Camilla tulajdonosa hozzátette, ma a legtöbb menyasszonynak már határozott elképzelése van arról, hogy miben szeretne férjhez menni, de sokszor az újra is nyitottak az arák.

– Szeretem, ha van rálátásom a stílusra, akár a helyszínre, ahol az esküvő lesz, mert lehet éppen olyan ruhát javaslok, amire a menyasszony nem is gondolt. Sokszor előfordul, hogy megérkeznek egy fix elképzeléssel, végül teljesen más ruhával távoznak a szalonból, mert elfogadják a véleményemet. Nálunk az is talál ruhát, aki teltebb, extrém magas, vagy épp nagyon alacsony. Mindenkinek tudunk segíteni, és kihozni azt a tökéletes sziluettet, amit a menyasszony szeretne magából megmutatni – mondta Barlow Camilla.

Klasszikustól a szexisig

A menyasszonyi ruhaszalon tulajdonosa szerint az elmúlt években nem történt nagy változás a trendekben. Ennek kicsit, még a koronavírus-járvány is az oka lehet.

– Érdekes, hogy két szélsőséges trend hódít: a nagyon visszafogott, klasszikus, akár egy picit zárt, letisztultabb ruhák és a nagyon csillogós, nagyon szexis, kicsit már-már áttetsző ruhák. Ezek a végletek, amik most dominálnak. A fazonban továbbra is népszerűek a sellő-fazonú ruhák, de épp úgy a klasszikus „hercegnős” ruha is. Kicsit a Covid-19 átformálta a trendeket, hiszen több kisebb esküvőt tartottak, sokat akár külföldön. Így szempont volt, hogy a ruhák könnyen, gyűrődésmentesen férjenek el a bőröndbe – tette hozzá Barlow Camilla, aki szerint kifejezetten jó ötlet egy esküvőre több ruhát is választani, mert nem csak praktikus, de kényelmes is a menyasszonyok számára.