Hiába intették csendre az orvosok Marics Petit, nem kíméli beteg hangszálait

A ValMar formáció július 13-áig minden fellépésüket kénytelen volt lemondani, mivel Marics Peti túlerőltette a hangszálait, melyeken csomók alakultak ki. Az énekes az orvosa javaslatára kapcsolt kímélő üzemmódra, de úgy tűnik, hogy nem veszi elég komolyan az utasítást. A ValMar ugyanis péntek reggel élő koncertet adott az Európa Hajón, ahonnan Balázsék tolták a Rádió1 reggeli műsorát. Az adásban jól lehetett hallani, hogy a srácok a tőlük megszokott teljes erőbedobással nyomták a bulit, vagyis minden volt, csak hangszálkímélés nem.

Ráadásul a fiúk most vasárnap is színpadra lépnek.

Peti ezzel az orvos szerint is sokat kockáztat.

– A hangszálon megjelenő csomók a túlerőltetés következményei. Ha ez történik, akkor a gégész szakorvos teljes hangkíméletet ír elő, vagyis azt mondja, hogy a páciens csak suttogva beszéljen, és azt is csak akkor, ha feltétlenül szükséges. Ha ezt nem tartja be, akkor az átlagos négyhetes gyógyulási folyamat akár több hónapig is elhúzódhat – mondta lapunk kérdésére dr. Bense Tamás

Felerestük Marics Petit is, aki csak annyit fűzött hozzá a témához, hogy erről nem szívesen beszél.