Végre összeköltözött párjával a TV2 sztárja, megmutatták első szerelmi fészküket

Herczeg-Kis Bálinttal nagyon jó dolgok történtek az elmúlt két évben. Az Exatlon legfiatalabb játékosa tavaly megnyerte a harmadik évadot, a dicsőség mellett 15 millió forint is az övé lett. A sportreality All Star évadába is meghívást kapott, igaz a döntőben végül nem ő, hanem Jósa Danny győzedelmeskedett.

Rendkívül fiatalon aratott sikert az Exatlonban Fotó: TV2

De egyáltalán nem szomorította el az All Star végeredménye, sőt. Két nagy tervét is megvalósította, miután hazajött Dominikáról. Megvette élete első autóját, és végre összeköltözött szerelmével. Annával ez az első közös otthonuk, amit a boldog Kihívó most meg is mutatott követőinek.