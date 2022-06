Elképesztő meglepetés, ez a világsztár várta Hajdú Pétert az irodájában

Hajdú Péter nem is titkolja, hogy gyermekkorában több millió emberrel együtt Haddaway hatalmas rajongója volt. A trinidadi énekes a What is Love című slágerével óriásit robbantott a 90-es évek elején, mindenki ismerte és énekelte a nem túl bonyolult szöveget.

A televíziós műsorvezetőt ezért hétfő reggel hatalmas meglepetésként érte, amikor az irodájába benyitva Haddaway-t találta az íróasztalánál. De, hogy mit keres nála a világsztár, min dolgoznak együtt, azt egyelőre egyikük sem árulta el.