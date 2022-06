Fordulat Szilágyi István fia ügyében

Szilágyi Istvánt több mint két évvel ezelőtt verte halálra ötvenes éveiben járó fia. A férfit idén márciusban ítélték életfogytig tartó szabadságvesztésre a kegyetlen gyilkosság miatt, de fellebbezett az ítélet ellen, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség pedig az ítélet helyben hagyását kezdeményezte.

Mint ismert, Szilágyi Istvánt fia, Péter egy kalapáccsal verte agyon, a brutális esetnek az édesanyja is szemtanúja volt. Az utolsó tárgyalási napon kiderült, hogy a néhai színész és felesége az utóbbi években többször hívott rendőrt a fiára, ám mindössze egyszer indult eljárás Péter ellen, akkor két év szabadságvesztésre ítélték három évre felfüggesztve a végrehajtását. A tragédia kódolva volt, hiszen az alkohol- és drogproblémákkal küzdő Péter nem első alkalommal bántalmazta édesapját, a legutolsó alkalommal a szakértők szerint emberi mivoltából kifordulva 37 sérülést okozott édesapjának, a bántalmazás pedig akár fél órán át is tarthatott, sőt még akkor is ütötte, rúgta édesapját, amikor az már nem élt.