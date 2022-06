Ebben a sorozatban láthatjuk újra Csomor Csillát

Pákainé karakterét alakítja a Doktor Balatonban Csomor Csilla. A közkedvelt színésznőt, akit az ország egy népszerű tévésorozatban ismert meg huszonnégy évvel ezelőtt, a színház mellett most újra képernyőn is láthatjuk - írja a Metropol.



Izgalmas fordulatokat hoz a sorozatba

A TV2 sikersorozatában alaposan felkavarja majd az állóvizet, főleg a Vadász Gábor alakította Kispákai életére lesz nagy hatással. Csilla örömmel vállalta a felkérést, és nagyon jól érezte magát a forgatáson.

Nagyon jó érzés volt, hogy a Doktor Balaton alkotói rám gondoltak és megkerestek azzal, hogy én alakíthatnám Pákainé karakterét. Örömmel vállaltam a felkérést, és nagyon jól éreztem magam a forgatáson. Bár rövid ideig tartoztam a kötelékbe, nagyon sok régi ismerőssel találkoztam, és születtek új barátságok is – árulta el a Metropolnak Csomor Csilla.

Fegyelmet tanult a golfozással

A színésznő számára az idei nyár csöndesebb és nyugodtabb lesz, mint az eddigi években, de így sem fog unatkozni. Golfnagykövetként sok teendője lesz, és szakmai tekintetben is érdekes időszak vár rá.

– Játékosként és golfnagykövetként is részt veszek versenyeken. Számomra ez a sport az, ami kikapcsol és egyben feltölt. Több mint húsz éve hódolok ennek a szenvedélyemnek. Nagyon sok jó dologra tanított meg engem a sportág, a magasfokú koncentráltságtól kezdve a fegyelmezett pályán történő viselkedésig. Ezeket a tulajdonságokat nagyon jól be tudom illeszteni a szakmai munkáimba is. Emellett a Gyulai Nyári Fesztiválon veszek részt, és a Déryné és Blaha estem turnéjának előkészületei is folynak.



Határon túl viszi a kultúrát

Csomor Csilla 2008-ban hozta létre első önálló estjét, Édes Rózám - Déryné szerelmes élete címmel. 2013-ban pedig létrejött A nemzet csalogánya - Blaha Lujza dalos élete című zenés, önálló estje is.



– Ez a két produkció az, ami hozzám köthető, én pedig szeretném ezeket minél szélesebb körben, immár a határainkon túl is elvinni a közönségnek. Magyarországon számos településen játszottam már az Édes Rózámat. Most egy pályázatnak köszönhetően lehetőségem lesz a Blaha-estet Felvidéken, illetve a Déryné-estemet Erdélyben bemutatni. Ennek az előkészületei folynak most, és ha minden jól megy, akkor eljutok azokra a vidékekre, ahol Blaha Lujza és Déryné Széppataki Róza egykor felléptek. Ezeknek az esteknek a terjesztését missziómként fogom fel, hiszen nagyon fontos, hogy a határainkon túl élők is megismerkedjenek a magyar kultúra e két kiválóságával.