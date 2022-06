Váratlanul hunyt el a csodás hangú énekesnő, testvérei megtörten gyászolják

Életének 68. évében elhunyt az amerikai gospelénekesnő Deborah McCrary, jelentették be a szomorú hírt testvérei. A Nashwille-ből származó Deborah számos világsztárral turnézott karrierje során, így megfordult többek közt Bob Dylan, Isaac Hayes vagy épp Elvis Presley mögött is. Nővéreivel 2010-ben döntöttek úgy, hogy közösen is szerencsét próbálnak, mondhatni, egyesítik erőiket, és megalapították a The McCrary Sisters nevű gospelformációt, mellyel végül öt nagylemezük (négy stúdióalbum, valamint 2017-ben egy koncertlemez) jelent meg.

Deborah halála teljesen váratlanul érte a családot, nem készültek fel rá, hogy elveszíthetik szeretett testvérüket, így a hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet. Az énekesnőnek ugyan 2013-ban volt egy stroke-ja, ami akkor kis híján véget vetett a karrierjének, jó ideig ugyanis kétséges volt, hogy visszatérhet-e a színpadra, ő azonban rendkívüli erőről tett tanúbizonyságot, és kitartása, valamint az utókezeléseknek, rehabilitációnak hála fél évvel később már nővéreivel koncertezett – írja a Taste of Country oldala.

– A stroke-om után emlékeztettem magam, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Nekem ott a helyem a testvéreim mellett. Köszönellel tatozom Istennek a testvéreim miatt, akik mindenben a segítségemre voltak – nyilatkozta akkoriban az énekesnő.

Úgy tudni, Deborah testvérei, Ann, Regina és Alfreda foltatják a The McCrary Sisterst.