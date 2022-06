Csepregi Éva nagyon várja unokája érkezését: Elviszem majd az unokáimat a Neoton-koncertekre

Éva nagyon jó viszonyt ápol menyével is, fia esküvőjén pedig természetesen dalra is fakadt.

- Egy anya életében az egyik legszebb pillanat, amikor a gyermeke megtalálja a másik felét. Dórinál jobb társat, azt gondolom, nem is találhatott volna az én Dávidom. Az pedig külön öröm számomra, hogy megélhettem, hogy megnősül a fiam és ott lehettem az esküvőjén, mégpedig kétszer is: tavaly májusban a polgári szertartást szűk körben tartották a vírus miatt, szeptemberben viszont óriási lakodalmat tartottunk Budakalászon. Életem egyik legfontosabb fellépése volt – mondta a Ripost7-nek az énekesnő, aki azt is elárulta, hogy jó anyósnak tartja-e magát.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert Dórival nagyon szoros a kapcsolatunk. Gyermekemként szeretem őt is, Dáviddal mindenben számíthatnak rám. Azt, hogy jó anyós vagyok-e, tőlük kell megkérdezni, de remélem, úgy gondolják, hogy igen – fogalmazott Éva és elárulta azt is, hogy szeretne már nagymama lenni.

Fotó: Bús Csaba

- Rengeteg csoda történt már az életemben, a munkámban és a magánéletemben is, amiért nagyon hálás vagyok. A Neotonnal sikert sikerre halmoztunk, az élet pedig közben megajándékozott a fiammal. Hiányérzet nincs bennem, de örülnék, ha a következő években gyerekzsivajtól lenne hangos a ház. Az esküvői köszöntőmben el is mondtam, hogy várom már az unokák érkezését. Annak idején a fiam ott volt szinte minden koncertünkön. Még csak totyogott, de a kezében ott voltak a játékhangszerek és lám, zenész lett belőle. Biztos vagyok benne, hogy az unokáim is a színpad közelében fognak felnőni. Én legalábbis elviszem majd őket a Neoton-koncertekre – mosolygott a legendás zenekar énekesnője, aki azért a pihenésre is szakít időt a nyáron.

- Amikor két koncert között van egy kis szabadidőm, áthelyezem a bázisomat Zamárdiba. Ott van egy lakásom, ahol elbújhatok a világ elől. A családdal is sokszor megyünk oda, rendszerint ott tartjuk a nagyobb ünnepeket. Például idén a húsvétot is Zamárdiban ünnepeltük, vittem a kiskutyámat, Charlie-t, a fiamék pedig a nyuszijukat hozták – mesélte a Neoton énekesnője, akivel a teljes interjút a Ripost7 legújabb számában olvashatja el.