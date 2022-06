Árpa Attila: A legnagyobb őrültségre is képes vagyok, hogy nővel ismerkedjek!

Árpa Attilán nem fog az idő, hiába 50 éves, remek fizikai kondíciónak örvendhet, még mindig tele van vágyakkal és tervekkel, úgy tűnik, hogy még nagyon sokáig nem tervezi, hogy visszavesz a tempóból.

A napjai nagy része munkával telnek, most is épp egy filmet forgat, és persze készül az őszre, amikor egy olyan szerepben próbálhatja ki magát, amiben még biztosan nem látták sokan: női szíveket igyekszik majd elrabolni, természetesen kamerák előtt.

Mint arról a Bors is beszámolt, a színész elvállalta a TV2-n futó nagysikerű A Nagy Ő című reality főszerepét, ahol egy jó tucat csinos nő verseng majd a híres macsó kegyeiért. Hogy Attila mit gondol erről?

Imádja ezt a kihívást! Úgy odavan érte, hogy erről egy hosszú Facebook poszotot is írt, amiben kifejti, hogy már egy jó ideje azon gondolkodik, hogy milyen régóta szeretne újra 16 éves lenni.

Annyi idős, amikor még mindig őrültségbe gondolkodás nélkül belevágott:

"Hányszor kívántam, hogy újra 16-nak érezhessem magam! Nos, a mozikban a Top Gun tarol, a rádiókból a Running Up That Hill bömböl, én a legnagyobb őrültségre is képes vagyok, hogy nővel ismerkedjek, és az amcsik és az oroszok proxy háborúban állnak. Hm. Ha úgy vesszük….