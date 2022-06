Nem hiszed el, hogy néz ki ma az első Jurassic Park-film sztárja

A magyar mozikban csütörtökön (az Egyesült Államokban egy nappal később, pénteken) mutatják be a nagyközönségnek a Jurassic World: Világuralom című filmet, mely a dinoszauruszos széria második trilógiáját zárja le. Könnyen lehet, hogy jó ideig nem látogathatunk el ezt követően a dinók közé, így épp ideje, hogy visszatekintsünk Steven Spielberg 1993-as klasszikusára, ami ezt az egész őrületet elindította.

Az első Jurassic Park-mozi húzónevei (Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern) az új filmben is visszatérnek, viszont most nem rájuk fókuszálnánk, hanem egy másik kedves ismerősre, az első film Lex Murhy-jére, illetve az őt alakító Ariana Richardsra.

Ariana a Jurassic Parkban Lex Murphy szerepében Fotó: Photo12 via AFP

Ariana gyerekszínészként többek közt a Tremors – Ahová lépek, szörny terem című horrorvígjátékban, és folytatásában, a Tremors 3-ban is szerepelt, de az igazi világsikert a Jurassic Park hozta meg számára gyerekszínészként. Később pár pillanatig Az elveszett világban is feltűnt, de ezt követően már nem sok nagy produkcióban láthattuk. Az egykori gyerekszínész azóta természetesen felnőtt, már 42 éves, Oregonban él férjével, akitől 2015-ben született egy kislánya is.

Az egykori gyerekszínész a Világuralom bemutatóján Fotó: Faye Sadou/MediaPunch

Jelenleg már nem színészkedik, elsősorban festőként ismerik a nevét Amerikában, ugyanakkor a Jurassic Parkkal kapcsolatos rendezvényekre még mindig meghívják. Így készültek róla friss fotók június 6-án az új mozi díszbemutatóján Hollywoodban.