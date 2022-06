A magyar énekes megdöbbentő vallomása: bevallottam, hogy nem tisztelem a nőket

A siker csúcsán hagyta abba egy időre a zenei és modell karrierjét is Fehér Balázs, aki a Carbonfools egykori énekese volt. A magas és korábban modellként is dolgozó zenész Facebookján gyakran mesél korábbi rossz döntéseiről, és olykor előkerülnek sikamlós témák is. Ma már úgy érzi, sokszor rosszul bánt a nőkkel, kihasználta őket, és számára akkoriban mindegy volt, férjes vagy hajadon lányokkal kezd ki.

Nem volt nehezebb felcsípni egy férjes asszonyt. Nem ettől függött ez akkor nálam. Gátlástalanul szedtem fel bárkit, aki arra nyitott volt, és nem érdekelt, hogy párkapcsolatban élt, vagy sem

– vallott őszintén erről Balázs, aki mostani fejével lelkiismertfurdalástól szenved emiatt, és sajnálja, hogy akkoriban nem tisztelte a nőket.

– Nem akarok senkit sem megbántani, de én magamon ezt vettem észre és amikor bevallottam magamnak évekkel ezelőtt, hogy nem tisztelem a nőket … ( nagyon kemény felismerés volt és sok szégyennel járt, mert szerettem volna az ellenkezőjét hinni magamról ) akkor kezdett el valami megváltozni bennem …

– mondta a híresség, aki ezzel az új gondolkodásmóddal látott neki új lemezének, mellyel a közelmúltban robbant be. Kapcsolatait is próbálja rendezni, a szerelem is rátalált Monda Eszter személyében, aki - ahogyan a Bors megtudta, korábban a managere is volt. A 2019-es Nyerő Páros szériájban is együtt versenyző páros hölgy tagja nagy valószínűséggel a fentiek miatt is, nem csoda, hogy féltékeny típus.