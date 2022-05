Hátborzongató videót posztolt Vajna Tímea: Rajongói segítségét kéri egészsége miatt

Vajna Timitől megszoktuk, hogy a közösségi felületein olyan intim dolgokat is megoszt, amit mások inkább szeretnének titokban tartani. Ilyenek az egészégügyi problémákkal kapcsolatos kinyilatkoztatásai is, kezdve a nőgyógyászati műtéteken át a szépségipari beavatkozásokig.

Timi a hétvégén újabb hírrel jelentkezett: most egy olyan titokzatos betegség támadta meg, amivel az elmondása szerint az orvosok sem tudnak mit kezdeni. Pedig nem apróságról van szó, és a látvány is elég ijesztő... A celeb nyaki nyirokcsomója rendszeresen a sokszorosára dagad. A jelenségről egy Instagram-sztoriban számolt be Timi, aki végső elkeseredésében a követői segítségét kérte:

Nyaki nyirokcsomóm sokszor be van dagadva. Tipp?

Hogy a követői milyen válaszokkal segítettek, arról még nem tudni, mindenesetre sokkal jobb ötletnek tűnik elmenni orvoshoz és kivizsgáltatni a problémát, mint jóakaró civilektől válaszokat várni.