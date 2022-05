Követőik nem hiszik el Szabó Zsófi és Shane Tusup szakítását, átverést gyanítanak

Szerdán kora este jelentette be közösségi oldalán Shane Tusup és Szabó Zsófi is, hogy szakítottak. Egész pontosan úgy fogalmaztak, hogy felbontották az eljegyzésüket, erről azonban sehol sem szeretnének nyilatkozni. Posztjuk váratlanul ért mindenkit: az eljegyzést februárra, egy monte-carlói luxusnyaralásra időzítette az edző, nem sokkal később pedig már arról lehetett hallani: nem szeretnének sokat várni, még idén össze is házasodnának. Ráadásul a sportoló pár napja még nyilvánosan vallott szerelmet, a szakítás híréhez pedig egyértelműen közös fotózáson készült fotókat mellékeltek mindketten, így a szerelem végét elfogadni képtelen rajongók rögtön vad kombinálásba kezdtek, mondván:

biztos nem szakítottak, hanem összeházasodtak.

Lássuk be, igencsak meredek következtetés azt gondolni, hogy ha valaki bejelenti az eljegyzés felbontását, az egyenértékű azzal, hogy titokban megházasodott, de a hozzászólások egy része valóban azt sugallja, hogy nem egy ember fejében fordult meg mindez.

Kommentek a pár posztja alatt: sokan nem tudják elfogadni, hogy vége Fotó: Instagram

Sokaknak épp az tűnt fel, hogy Shane és Zsófi összehangolta a posztját, ami azt jelenti, hogy nem csak hogy egy időben tették ki a szakítás hírét, ugyanúgy megfogalmazva (ami egyébként sztárpároknál nem ritkaság), de épp ugyanabból a sorozatból választottak hozzá fotót, ami valóban elég érdekes döntés.

Szerintem kamu, ugyanazon a széken ülnek! – írja az egyik hozzászóló.

– Én nem hiszem el! Kacsa ez a hír! Túl hiteles akar lenni, mindketten ezt írták ki! Álhír szerintem – így egy másik.

– Lehet, hogy figyelemelterelés, mert már összeházasodtak? – vetette fel valaki.

– Hátha csak azért, mert már feleségül vette... És már nem jegyesek – helyeselt egy negyedik kommentelő.

Persze olyan is akadt, aki nem csatlakozott a házasságra tippelőkhöz. Volt, aki szerint elkapkodták az eljegyzés felbontását, míg más szerint épp hogy az eljegyzés volt elhamarkodott döntés.