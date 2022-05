Szabó Zsófi: Felvállalom a történetemet és beszélek erről

Az Oktatási Hivatal felkérésére az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szakemberei állították össze az elméleti és a gyakorlati tananyagot és készítik fel a pedagógusokat. Az eddigi Diabmentor képzéseken csaknem hatezren vettek már részt – hangzott el az Egy Csepp Figyelem Alapítvány sajtórendezvényén.

Erős Antónia az Egy Csepp Figyelem Alapítvány sajtótájékoztatóján. Fotó: Markovics Gábor

A köznevelési törvény szerint szeptemberben indult a Diabmentor továbbképzés, amiben azok a pedagógusok részesültek, akik a diabéteszes gyerekek intézményi ellátásának a javításáért felelnek a jövőben. Az oktatási hivatal kérte fel az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szakértőit erre a feladatra.

Merklné Kálvin Mária, az Oktatási Hivatal főosztályvezetője

Merklné Kálvin Mária, az Oktatási Hivatal főosztályvezetője ezzel kapcsolatban elmondta: a pedagógusok jól fogadták a programban való részvétel lehetőségét. A képzés elméleti és gyakorlati részből áll, a tanfolyamot vizsga zárja le. A tananyag nemcsak az érintett gyerekeket fogadó intézmények pedagógusai számára lesz hasznos, de a frissen diagnosztizált 1-es típusú diabéteszes gyerekek szüleinek is segítség lehet a kezdetekkor.

„Azt gondolom, hogy ha egy gyereknél már tényleg fennáll a betegség, akkor nincs pardon, ott szigorúnak kell lenni a gyerekkel, de ma már minden helyettesíthető. A mai cukorbeteg gyerekek sokkal szerencsésebb helyzetben vannak, mint a régebben születettek. Mivel az én kisfiam egészséges, így nálunk azért akad otthon csokoládé, de azt szoktam mondani, hogy egy elég vagy kettő” – nyilatkozta lapunknak Szabó Zsófi, aki az egészséges étkezés népszerűsítésére vállalkozott az alapítvány felkérésére.

„Nagyon fontos szerintem az, hogy ne mértéktelenül fogyasszanak a gyerekek édességet, hiszen előfordulhat az is, hogy egy egészséges gyerek a sok édességtől cukorbeteg lesz. Vele szigorúbb vagyok, mint saját magammal, mert őt még jobban féltem. Persze magamra is oda kell figyelnem, már életmódommá vált az egészséges étkezés. Évek óta kiállok az alapítvány mellett, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, Antóniának a munkája példaértékű és mivel én is érintett vagyok az inzulin rezisztenciában, így nem volt kérdés, hogy felvállalom a történetemet és beszélek erről” –magyarázta Zsófi.

Erős Antónia és Szabó Zsófi az Egy Csepp Figyelem Alapítvány rendezvényén. Fotó: Markovics Gábor

A gyerekek felvilágosítását is kiemelten kezeli az alapítvány, a 13-14 éves korosztály számára a TEENS néven elindított egészségprogram idén két újabb iskolába jut el. A program felhívja a figyelmet azokra a krónikus betegségekre és egészségügyi problémákra, amelyek a fiatalokat is egyre inkább érintik. Mindezt kreatívan ismertetik meg a gyerekekkel, videós bejátszások, online kvízek segítségével. A korosztály által közkedvelt internetes alkalmazások révén tanulhatnak az egészséges táplálkozásról, a test és a lélek összhangjáról és az egészségmegőrzésről.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány hagyományos pedagógus diabétesz érzékenyítő programja is folytatódik, a „Belevalók” képzéssel eddig csaknem 5000 pedagógust és egyetemi hallgatót értek el. Szakmai partner ebben a Magyar Diabetes Társaság és a Magyar Diabetikusok Országos Szövetsége is.

Wittmann István, a Magyar Diabetes Társaság elnöke elmondta: Magyarországon 743 ezerre tehető a cukorbetegek száma, ugyanakkor csökkent az egy év alatt előforduló új esetek gyakorisága a 2-es típusú cukorbetegség esetén. Kor szerinti megoszlást vizsgálva az látszik, hogy a 60 éven felüliek közül minden ötödik ember cukorbeteg – tette hozzá.

A szakember elmondta, hogy még mindig nagyon sok a cukorbetegség miatti amputációk száma, napi tíz ilyen beavatkozás történik a betegség következményeként. A társaság ezért megállapodott az angiológiai társasággal az alsó végtagi verőér betegségek szűrésének bővítése érdekében. Ezenkívül szeptembertől elindul a Magyar Nemzeti Diabétesz Regiszter – tette hozzá.

Az állatokat is érintheti a cukorbetegség, mondta el az Egy Csepp Figyelem Alapítvány rendezvényén Hanga Zoltán. Fotó: Markovics Gábor

„Azt kevesen tudják, hogy az állatokat is érintheti a cukorbetegség. A makiknál is kialakulhat például a 2-es típusú diabétesz. Sokszor a jóhiszemű látogatók etetik is az állatokat, nem tudják, hogy ez veszélyes rájuk nézve, a maki pedig mindent elfogad, amit adnak neki. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet, szülőkét és gyerekekét egyaránt, hogy ne etessék az állatokat. Vannak egyes állatok, amiket lehet, de nekik is célszerűbb az erre a célra árusított Zoo-csemegét adni” – mondta el lapunknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat-és Növénykert szóvivője.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben kiemelt figyelmet fordítanak az állatok egészségére, táplálkozására és a látogatók tájékoztatására. Figyelmeztető táblákkal is felhívják az emberek figyelmét arra, hogy az állatok etetése tilos, valamint, hogy bizonyos fajoknak speciális diétára van szükségük.

„Lakossági ingyenes szűrőkörutunkon évente ellátogatunk a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, ahol vércukorszintet és vérnyomást mérünk a látogatóknak. Nem véletlen, hogy minden alkalommal a gyűrűsfarkú makik és a varik kifutója mellett állomásozunk. Egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmet a szűrések és az egészséges életmód fontosságára. Másrészt kapcsolódunk az állatkert felhívásához, hogy a látogatók ne etessék az állatokat. Ugyanis a főemlősök közül több egyed is cukorbeteg lehet a látogatók felelőtlensége miatt. Mivel magam is nagy állatbarát vagyok és egy olasz agár gazdája, régóta szerettem volna alapítványi csapatommal együtt örökbe fogadni egy állatot” – mondta Erős Antónia.

A sajtótájékoztatón bejelentették azt is, hogy Erős Antónia alapítványa munkatársaival együtt a Fővárosi Állat -és Növénykert 9 éves gyűrűsfarkú makiját, Gizmót fogadta örökbe. Ezzel kapcsolódik a civil szervezet az állatkert felhívásához, hogy ne etessék az állatokat.

Elindultak az alapítvány idei ingyenes szűrései is. A sárga sátrak ott lesznek az ismert futóversenyeken, fesztiválokon és családi napokon.

A 10 éves Magyarország Cukormentes Tortája verseny is folytatódik, amelynek győztesét a Magyarország Tortájával együtt augusztusban ismerheti meg a nagyközönség. Május végén indul a hobbicukrászok versenye is.

