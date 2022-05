Súlyos bejelentést tett Berki Krisztián halottlátója

Súlyos döntést kellett meghoznia Kiss Katónak. Mint ismert, a halottlátó Berki Krisztián halála után Hajdú Péternek adott át egy üzenetet, amiről azt mondta, az elhunyt médiaszemélyiség neki szánta. De korábban az özvegy Berki Mazsi is járt Kiss Katónál.

A halottlátóról legutóbb akkor írtunk, amikor kiderült, hogy a falunapról egy sztrók miatt került kórházba, ahol átértékelte az egész életét és súlyos döntésre szánta el magát.

Biztos vagyok benne, hogy a sok bántásnak is szerepe volt abban, hogy kórházba kerültem. Mindig is segíteni akartam az embereken és abban is biztos vagyok, hogy ennek a jövőben is megtalálom majd a módját, de most egy kicsit a saját testi- és lelki egészségemre kell koncentrálnom, ezért a visszavonulás mellett döntöttem - mondta a Blikknek Kiss Kató.