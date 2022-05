Rengeteg jókívánságra ébredt a magyar színésznő

„A születésnapomon is éreztem az óriási szeretetet, amit a közönség és a barátaim sugároznak felém. Rengeteg jókívánságra ébredtem, és eseménydúsan telt ez a nap is. Több tévéműsorban is felköszöntöttek, az Almáriumban és az Önök kértékben is vendégül láttak. A barátaim igazi kincsek a mai világban, ők azok, akikre bármikor számíthatok. Egymást váltva köszöntöttek fel, volt, aki egy fehér csokira hívott meg, egy másik barátnőmmel körbesétáltuk a ligetet, és volt akivel egy – nem túl hízlaló - finom falatra ültünk be egy étterembe. Nagyon boldogan telt számomra ez a nap, ahogy a többi is. Pozitív gondolkodású ember vagyok, mindig a jókedvre törekszem – mondta el a Metropolnak Csongrádi Kata.

A művészvilág gyerekkora óta Csongrádi Kata életének része. Ebből a körből pedig nemrégiben sikerült szereznie egy új családtagot, egészen pontosan egy pótmamát.

