Oláh Ibolya: Az utolsó esélyt kaptam

Oláh Ibolya közel húsz évvel ezelőtt, minden túlzás nélkül berobbant az ország köztudatába. Egyéniségét, kissé nyers, ám őszinte stílusát a közönség egyből a szívébe zárta. A messziről jött, több intézetben nevelkedett lány, akinek a hangja erős, akár a személyisége. Akit az állami intézet nevelt, és mégis milyen sokra vitte – mondták akkor róla.

A Megasztár döntőjében együtt énekelt Tóth Verával - Fotó: Bors

Ibolya vegyes érzelmekkel emlékszik arra az időszakra, mely meghatározta az akkori jelenét, a jövőjét pedig halványan előrajzolta.

Sokan sajnáltak, mert nem családban nőttem fel. De ezt én nem így láttam: nekem nagy családom volt, csak nem a konvencionális módon – kezdte lapunknak az énekesnő történetét, és hozzáfűzte: a 2003-ban a Megasztárban az általa addig ismert világ a feje tetejére állt, s ennek rengeteg előnye, de számtalan hátránya is volt.

Kicsúszott a talaj

Egyszerre nagyon jó megállta a helyét a műsor megpróbáltatásai közepette, másrészről a terhek alatt kezdett összeomlani.

A kezdetekkor nehezen kezeltem az érzelmeimet. Talán nehéz elhinni, de visszagondolva: az ismertség először sokkal megrázóbb dolognak tűnt, mint Tiszadobon takarítani. Talán az egyszerűségben van a titok. A dolgok túl komplexek lettek a műsor alatt, s habár éreztem, hogy jó emberek vesznek körül, mégsem tudtam igazán élni a lehetőségeimmel, kicsúszott a talaj a lábam alól – tette hozzá Ibolya, aki a tehetségkutató után sem vonult vissza a színpadtól, de a nyilvánosság elől igen.

A felgyülemlett feszültségét egy vasajtóra mért ökölcsapással vezette le - Fotó: Bors

Több esélyt kapott már

Sokszor indíthatta magát újra Ibolya, köszönhetően csodálatos hangi adottságának, azonban ezekkel nem mindig tudott igazán élni. A 2003-as tévés szereplések után évekig a televíziós szerződése kötötte. Sokszor jelentek meg róla megosztó cikkek, azonban közönsége nem hátrált ki mögüle, ugyanannyira szerették.

Fiatalon került a médiafigyelem középpontjába a Megasztárban - Fotó: Bors

Valóban, már sok szempontból bánom azt, ahogyan akkoriban a munkámhoz, az életemhez viszonyultam. Megtörtént, hogy olyat kellett csinálnom, amit nem szerettem volna. Ez a része nehéz volt, aztán talán kicsit el is fogytam, végül ezért mondtam azt, hogy: állj! – mesélt 12 évvel ezelőtt történtekről kendőzetlenül Oláh Ibolya.

Most, vagy soha!

Oláh Ibolya egy ideje úgy érzi, megerősödött, és végre azokkal az emberekkel veszi körbe magát, akik megértik a művészetét, és úgy tudják segíteni, ahogy az neki a legjobb.

A stáb, akik most mellettem állnak, legfőképpen Födő Sándor zeneszerző, akinek az új dalaimat is köszönhetem, segítenek nekem hiteles maradni abban, amit képviselek. Tudatosan vártam erre ennyi ideig, egy percig sem bánom! Most nem fogom elrontani, lehet, hogy ez az utolsó esélyem, és most élni fogok vele! – mondta elhivatottan a többszörös dupla arany, és platina lemezes énekesnő.

Az éppen 44 éves sztár hozzá tette, hogy egyben élete egyik legnagyobb álma valósulhat meg: most megjelenő Nem adom el c. lemezén - a szólódalok mellett - Charlie-val is énekelhet egy duettet.

Fotó: MTVA/Kaszner Nikolett Födő Sándorral együtt jelentkeztek A Dalba

Oláh Ibolya új zenekarával, rekedtes hangjával és legújabb dalaival, a megújult Városligetben található Magyar Zene Házában tart ma lemezbemutató koncertet.

A foci szerelmese

A 2005-2006-os idényben többször is játszott az MTK FC női labdarúgó csapatában, méghozzá csatár poszton. Ibolya a csapatában támadó poszton a gólokért is felelt, ezzel pedig, ezüstéremig vitte.