Vajon nyilvánosan üzent Szabó Zsófinak Shane Tusup? - ez foglalkoztatja most a rajongókat, akik azon lamentálnak, az edző legújabb Instagram sztorija vajon a szőke műsorvezetőnek szólt? Tusup ugyanis lefotózta, milyen számot hallgat, aminek a címe és a szövege is igen beszédes: "here without you", tehát itt vagyok nélküled...

Ahogy azt a Bors is megírta, május 18-án közölte Szabó Zsófi és Shane Tusup, hogy felbontották az eljegyzésüket, véget ért a kapcsolatuk. Az okokról akkor nem nyilatkoztak, azóta azonban több botrányos részlet is napvilágot látott. Ezek szerint a műsorvezető vetett véget a kapcsolatnak, miután Tusup egy eldurvult vita során magából kikelve őrjöngött, rázárta az ajtót, majd még Szabó Zsófi édesanyjával is torkaszakadtából üvöltött.