Nemrég jelentették be az eljegyzést Szegedi Fecsóék, mégsem lesz esküvő

Szegedi Fecsó szerelme korábban lapunknak mesélte el a lánykérés részleteit, ami inkább volt vicces, mintsem romantikus. Az ünnepi asztalnál ülve számon kérte Fecsót, hogy mikor kap tőle gyűrűt, mire kedvese bement a másik szobába és egy gyűrűs dobozzal tért vissza. Bea a tavalyi viharos szakításuk után nem gondolta volna, hogy valaha is egy párt fognak alkotni. Persze miután lassan felocsúdott a meglepetésből, hezitálás nélkül igent mondott.

Akkor a Borsnak elmondta, már abban is megegyeztek, hol fognak örök hűséget fogadni egymásnak. Elárulta, titokban tartják meg a menyegzőt, s mivel nem vágynak nagy felhajtásra, az esküvőre szánt pénzt inkább utazásra fordítják.

Úgy döntöttünk, hogy Las Vegasban fogunk összeházasodni – jelentette ki akkor Bea, aki egyáltalán nem tartja fontosnak, hogy hivatalosan is házastársakká nyilvánítsák őket, igaz, kislányként szívesen álmodozott a nagy napról.



Szerettem volna átélni azt, amiről minden lány álmodik: hogy gyönyörű menyasszonyi ruhában vezessen oltár elé a szerelmem – hangsúlyozta.

Úgy tűnik, az elmúlt hónapokban sikerült összecsiszolódniuk és a kapcsolatuk továbbra is felhőtlen. Felmerül a kérdés, sor került-e már a titkos esküvőre? A Borsnak Fecsó beszélt erről.

– Még nem kezdtük el szervezni az esküvőt és nem is igazán szoktuk ezt szóba hozni. Ha lesz valamilyen fejlemény, arról örömmel beszámolunk majd – felelte Fecsó szűkszavúan, s egyelőre nem kívánt bővebben nyilatkozni a témában, így ennek okát továbbra is homály fedi.