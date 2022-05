Újabb világsztár választotta a magyar márkát, Nanushkában Lily Collins

Ezúttal az Emily Párizsban főszereplőnője a Nanushka 2021-es őszi-téli kollekciójának Shiitake színű, vegánbőr Tegan ruhájában jelent meg a Living Proof kozmetikai cég új arcaként a Los Angeles-i bemutatón - írja a Ripost. Phil Collins lánya, Lily csodásan mutatott talpig vegánbőrben, melyhez egy fehér cipőt viselt, piros fűzővel. Megjelenését az izgalmas rúzsválasztás tette még látványosabbá.

A világ minden táján kapható

Sándor Szandra márkája nem csak hazánkban, de a tengerentúlon is nagy népszerűségnek örvend. Nem csoda, hogy az amerikai filmipar is felfigyelt rá, hiszen a Nanushka termékei már régóta elérhetőek az amerikai kontinens vásárlói számára online felületen keresztül. Sőt New York egyik legdivatosabb és legkedveltebb városrészében, a Sohóban, a nemzetközi divat egyik fellegvárában saját boltjuk is megtalálható.

Imádják a sztárok is

Nem ez az első eset, hogy világsztárok a Nanushka márka mellett teszik le a voksukat, korábban például már Emma Watson, Salma Hayek, Alicia Keys vagy Jennifer Lawrence is a magyar tervező ruháit választották egy-egy fotózásnál. Sőt, néhány hónapja a Szex és New York legújabb részében az egyik főszereplő, a Cynthia Nixon által alakított Miranda Hobbes karaktere is a Nanushka Paige Tencel overálljában volt látható, mely a 2021-es tavasz-nyár kollekció egyik lélegzetelállító darabja. Sándor Szandra és a Nanushka lendülete töretlen, izgatottan várjuk, kit láthatunk legközelebb a magyar márka legújabb darabjában.

A magyar Nanushka óriási sikert zsebelhetett be

A hazai márka néhány hete a divatipari Drapers Awards Fenntarthatóság és Divat kategóriájában a “Brand of the Year” elismerést szerezte meg. Nanushka növekvő globális sikere lehetővé tette a márka számára, hogy 2020-tól kezdve minden eddiginél jobban fókuszáljon és többet fektessen a fenntarthatóságra. Legújabb termékeik között már növényi eredetű, biológiailag lebomló szemüvegek, újrahasznosított fürdőruhák és a biopamutból készült kollekciók is szerepelnek. A márka emellett környezetbarátabb festési technikákon is dolgozik a farmer- és jersey termékek megalkotásában, valamint alternatív bőrmegoldásokat is terveznek. Ennek egyik csodás darabja a Lily Collins által választott hosszú ruha is.