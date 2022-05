Megmutatta formás fenekét a TV2 sztárja

Lovas Annabella a TV2 Nagy Ő műsorában feltűnt és egészen a döntőig menetelt. A szépséges lány modellként dolgozik a mindennapokban és ezért nagyon ügyel, hogy mindig top formában legyen. . Most is egy munkáról jelentkezett be, ahol éppen az idei bikini trendeket mutatta be. Ezért nem is volt rest megmutatni csodás alakját, a bikini nem is hagy sok mindent a képzeletnek. A rajongói is rengeteg csak dicsérték a a TV2 sztárját volt, aki azt írta "Gyönyörű, és nagyon szexi vagy Annabella!"