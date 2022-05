Túl korán távozott: Gyászol a filmvilág, legyőzte a rák a színésznőt

Csupán két évet adott neki az élet, hogy élvezhesse az anyaságot, nem sokkal 38. születésnapja előtt Marnie Schulenburg szervezete feladta a harcot a rákkal szemben.

A The Hollywood Reporter információi szerint a Daytime Emmy-díjra jelölt színésznő kedden, a New Jersey állambeli Bloomfieldben halt meg, hosszas betegség után: 2020-ban 4. stádiumú áttétes mellrákot diagnosztizáltak nála, alig néhány hónappal kislánya születését követően.

Marnie, akit a One Life to Live című sorozatban, valamint az As the World Turns című szériában láthattak a nézők, anyák napján még arról posztolt Instagram-oldalán, hogy bár hazatérhetett a kórházból, de oxigénpalackra van szüksége. Néhány nappal később azonban feladta a harcot a szervezete. Halálának hírét férje, Zack Robidas is megerősítette.