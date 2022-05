Kiderült, ezért viselkedhetett olyan kimérten férje temetésén Berki Mazsi

Noha szívszorító beszéddel búcsúzott férjétől Berki Mazsi, sokan úgy érezték, nem élte át igazán a gyászoló asszony a sorokat, azokat érzelemmentesen, megdöbbentően kimérten adta elő. Egyes kommentelők szerint épp úgy, mintha egy iskolai ballagáson adna elő. Épp ezért voltak, akik azonnal megkérdőjelezték az özvegy bánatát.

Az igazság azonban valószínűleg igen távol áll ettől. Egy szakértő magyarázta el, mi zajlik le ilyenkor az emberben, és miért természetes az, amit látunk-hallunk.

Megesik, hogy lefagynak az érzelmek. Nem véletlenül voltak régen a siratóasszonyok, akik elősírtak. Különböző, ahogy az emberek reagálnak, ahogy a gyászt is másként dolgozzák fel – magyarázta Révész Renáta Liliána gyásztanácsadó a Ripostnak, hozzátéve:

– Aggasztó, hogy valaki képes megkérdőjelezni egy másik ember fájdalmát. Csak mert nem látszik, nem biztos, hogy nincs is. A sírás is sok mindenen múlik, de elvárni nem lehet, ahogy kikövetelni sem. A sírás egyáltalán nem kelléke a temetésnek. Az is lehet, hogy a gyászoló nem a saját fájdalmára koncentrál a temetés alatt, hanem arra koncentrált, hogy mit tehet még az elhunytért.