Karsai Zita imád édesanya lenni, rendszeresen posztol képeket a mindennapjairól. A táncos és férje jelenleg Sukorón élnek és dolgoznak, Zita az anyaság mellett táncot is oktat. Most egy videót osztott meg lányukról, aki éppen az ágyon áll, és egy zenélő játékkal játszik. Annyira tetszik neki a táncoló robot figura, hogy a belőle jövő hangra el is kezd mozogni. Látszik, hogy a kis Lili a mindig energikus táncos édesanyjára ütött.