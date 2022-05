Őrült rajongó zaklatja Kozsó volt feleségét: Rettegtem kilépni az utcára

Kádár Mónika a műsorának első felvétele után lett figyelmes a férfira, aki gyanúsan várakozott az épület előtt. Akkor még nem sejtette, hogy heteken át félelemben tartja majd a rajongója.

– Ahogy vége lett a forgatásnak, a helyszínen várakozott az illető. Akkor ijedtem meg, amikor második alkalommal is megpillantottam, de már a házam körül – kezdte a Borsnak Mónika.

– Mikor észrevett, gyorsan eltűnt, később már nem zavarta, ha látta, hogy én is figyelem. Reménykedtem benne, hogy feladja, de sajnos azóta is zaklat. Olyan eset is volt, hogy az ajtó előtt egy órán át várakozott, én pedig nem mertem kimenni az utcára. Egyedül élek a 11 éves fiammal, volt, hogy végső elkeseredettségemben a ház riasztóját is megnyomtam, de ez sem zavarta őt. Egyik alkalommal szembe kerültem vele, és egy virágcsokorral várakozott. Rettegtem kilépni az utcára – mesélte az énekesnő.

Évekig járt a rendőrségre egy másik zaklató miatt

Egy ilyen alkalomra a környékbeliek is felfigyeltek, és Mónika segítségére siettek, de a férfi megdöbbentő kijelentést tett, amikor számonkérték őt.

– Kutyás őrök is laknak az utcában, akik egyben a rajongóim is. Amikor a védelmemre keltek, a zaklatóm azt állította, hogy a barátnője vagyok, és hogy ők takarodjanak el onnan. Sajnos úgy tűnt, semmitől sem riad vissza. Úgy döntöttem, jelzem felé, hogy ha nem tűnik el végleg, pórul fog járni. Üvöltöttem vele, hogy hagyjon fel az üldözésemmel, máskülönben ráhívom a rendőrséget és feljelentem. Akkor sarkon fordult, és elment, de sajnos azóta is többször felbukkant – fűzte hozzá.

Nem ez az első alkalom

Kozsó volt felesége életében azonban ez nem az első ilyen eset: amikor még az ATV-nél dolgozott műsorvezetőként, szintén félelemben tartotta egy férfi.

– Akkor rendőrségi ügy lett a zaklatásból, három éven át üldözött az az elmebeteg. Életveszélyesen fenyegetett, és hiába próbáltam hivatalos úton megvédeni magam, nem kaptam megfelelő segítséget. Egyik alkalommal azt mondta, meg fog ölni, majd mikor megkérdeztem, hogy mit ártottam neki, miért teszi ezt velem, azt a választ kaptam: „Mert nem az övé vagyok”. Elváltozott hangon sokáig a szüleimet is zaklatta telefonon. Volt, hogy a lakásomnál, a küszöböm előtt aludt. Mindez semminek számít ahhoz képest, hogy egyszer meg akartak erőszakolni az utcán. Annyira megviseltek a velem történtek, hogy csaknem pszichológus segítségét kellett kérnem, hogy fel tudjam dolgozni. Most újra előjöttek a tíz évvel ezelőtti érzések – emlékezett vissza.

Mónika megvédi magát

A Zenebutik csatorna Flört Mónikával című műsor házigazdája akkor úgy látta, egy megoldás van arra, hogy meg tudja védeni magát.

Barna öves karatés leszek. Régen sokkal jobban féltem. Most egy pillanatra sem fogok gondolkodni, ha a helyzet úgy hozza, fel is használom a tudásomat – jelentette ki.