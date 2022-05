A hét legbizarrabb interjúja, vécén ülve válaszolt a kérdésekre a világsztár, mert ez volt a gyerekkori álma

Igencsak szürreális interjúval ért véget a népszerű amerikai tévés, Ellen DeGeneres YouTube-műsora: mint a talkshow-házigazda elárulta, Jennifer Lawrence tiniként, amikor vécén ült, arról álmodozott, hogy Ellen készít vele interjút (illetve néha Oprah vagy David Letterman, de azért Ellen volt a favorit) – így hát DeGeneres most fogta magát, és egy régi, vonalas készüléken felhívta a színésznőt, akiről természetesen nem tudjuk megerősíteni, hogy a mosdóban fogadta a hívást, így ezt a részletet higgyük el a műsor készítőinek. Ezt leszámítva is egy igencsak jó hangulatú, ám elég bizarr interjú született.

Kiderült ugyanis, hogy a tévés anno pont abban a házban élt, amiben most Lawrence – DeGeneres pedig gyakorlatilag a szomszédba költözött át, szóval nem ment messzire. Ellenék azt is megbeszélték, anno Jennifer milyen kérdéseket tett fel magának képzeletben a vécén ülve, de azért pár "aktuálisabb" kérdés is előkerült, jelesül, hogy melyik szerepre pályázott Lawrence, amit aztán sajnált, hogy nem kaphatott meg: Tim Burton Alice Csodaországban című filmje volt az, amiben nagyon szerepelt volna, de nem jött össze.