Iszak Eszter: A kislányos külsőm miatt nem vesznek elég komolyan

A csinos műsorvezetőnő az első pillanattól kezdve megtalálta a közös hangot a kollégáival, akik mindenben támogatják. Nem csoda, ha örömmel vetette bele magát az új feladatba.

– Kell néhány hét, mire megtanulom, hogy például a konyhában hol találom meg az eszközöket, vagy hogy a műsorban hogyan követik egymást a blokkok, illetve egyáltalán megszokjam az élő adást. Korábban már megszereztem az ehhez szükséges szakmai alapokat, van tapasztalatom, viszont az elmúlt öt évben nem csináltam ilyen jellegű műsorvezetést – fejtette ki Eszter.

Akik figyelemmel kísérték az eddigi pályáját, tudják, hogy egy televíziós műsornak köszönhetően vált országosan ismertté, amikor beválogatták a Topmodell leszek című produkcióba. Ezt követően fotómodellként ért el nemzetközi sikereket. Mivel a divat és a szépségipar világában nagyon otthonosan mozog, a saját YouTube csatornáján a pandémia ideje alatt is gyakran látta el tanácsokkal a nőtársait. Vagyis a neve az elmúlt évek alatt összefonódott a szépséggel, mégsem érzi úgy, hogy csupán ez alapján ítélnék meg, igaz, a külseje miatt azért megesik, hogy bizonyos értelemben véve beskatulyázzák.

Általában azt tapasztalom, hogy nagyon kislányosnak, fiatalnak tartanak és emiatt kevésbé vesznek komolyan. Ha az ember mögött lassan három és fél évtized áll, sokféle véleménnyel találkozik, de ezekkel már nem igazán foglalkozom. Az elmúlt évek sokat segítettek abban, hogy megtaláljam a helyemet a világban és elfogadjam önmagam. A húszas éveinkben még küzdünk azzal, hogy szebbnek, okosabbnak, magasabbnak, kisportoltabbnak kellene lennünk, harmincévesen viszont már sokkal könnyebb elfogadni magunkat – mondta.

Eszter úgy érzi, külseje miatt kevésbé veszik komolyan Fotó: TV2

Habár láthatóan az élet minden területén megállja a helyét, mégis – sok nőtársához hasonlóan – úgy érzi, többet kell letennie az asztalra, mint a férfiaknak.

– Szerintem még mindig benne van a levegőben a kettős mérce, persze mindenki másként éli ezt meg. Azt gondolom, hogy egy nőnek több területen kell egyszerre megfelelnie: háztartást vezetni, sütni-főzni, gyereket nevelni, és közben dolgozni is. Biztos, hogy iszonyatosan sok elvárást támasztanak felénk, bár hozzá kell tennem, hogy valahol ezt mi saját magunktól is elvárjuk. Mert sokszor a nők nem a férfiaknak, hanem egymásnak akarnak megfelelni – tette hozzá a televíziós. Abban is biztos, hogy a nők többsége vágyik rá, hogy az élet több területén állítsa magát kihívások elé.

– Én is egyszerre vágyom karrierre, sikerre, családra. Arra, hogy itthon mindent tökéletesen megcsináljak, finom ételeket készítsek, tehát én támasztom ezt az elvárást magam felé, de mit tegyek, így érzem jól magamat – zárta nevetve Eszter.